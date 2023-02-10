شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لودية منتخب الشباب وجنوب السودان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الشباب الودية أمام جنوب السودان اليوم، ويعاونه يوسف البساطى وهانى عبدالفتاح مساعدين، ومحمود ناجى حكما رابعا.

ويخوض منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة مباراة ودية أمام جنوب السودان بستادا الكلية الحربية، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.

وأكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ويمتلك جيلا مميزا من اللاعبين، قائلا، "خضنا العديد من الوديات القوية طوال الفترة الماضية ونواجه جنوب السودان وأوغندا وديا الجمعة والاثنين".

وأضاف جابر، "شاهدنا عددا كبيرا جدا من المحترفين فى الخارج لاختيار أفضل العناصر للمنتخب، مشيرا إلى أن مجموعة مصر فى البطولة قوية، ولدينا الثقة الكاملة فى لاعبينا، وكشف أن الكاف رفع عدد اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة إلى 26 لاعبا بدلا من 21، وهو ما يمنحنا أريحية عند اختيار اللاعبين "، واختتم حديثه قائلا" ننتظر دعم الجماهير والاعلام لحصد اللقب والتأهل لكأس العالم ".