شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو على قناة أون تايم سبورت الأرضية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى، المقرر لها غداً السبت فى لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية.
الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث فى مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني فى نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية الثالثة على التوالي والرابعة فى تاريخة، بعدما شارك فى آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.
أما فلامنجو فخسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.
لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو يجب عليك اتباع الخطوات التالية..
تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.
- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.
- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.
- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك
- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.
- قم بعمل توليف إعداد القناة.
- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.