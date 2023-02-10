كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو على قناة أون تايم سبورت الأرضية؟

القاهرة - سامية سيد - يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى، المقرر لها غداً السبت فى لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية.

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث فى مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني فى نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية الثالثة على التوالي والرابعة فى تاريخة، بعدما شارك فى آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.

أما فلامنجو فخسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.