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حل أزمته سريعاً .. نصيحة بشأن غرامة كهربا

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي يقدم أفضل مستوياته الفنية مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي ويجب حل أزمته مع نادي الزمالك.

وقال مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"محمود كهربا يعد الأفضل في مركزه في الوقت الحالي مع الأهلي ويجب أن تتدخل إدارة النادي لحل أزمة غرامته مع نادي الزمالك ودفعها في أقرب وقت ".

وتابع:"كهربا أثبت أنه لاعب جيد ويصنع الفارق مع فريق الأهلي منذ عودته في مباراة سموحة في الدوري ويجب حل أزمته سريعاً ".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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