الامارات | اتحاد الكرة يعتمد آلية المشاركة بدوري الدرجتين الثانية والثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء، حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال. واعتمد المجلس آلية وإجراءات وشروط قبول الأندية للمشاركة في دوري الدرجتين الثانية والثالثة للموسم المقبل 2023-2024 بعد الدراسة التي قام بها فريق العمل المشرف على هذه المسابقات التي تهدف إلى زيادة أعداد اللاعبين، ومنح الفرصة أمام الأندية والفرق والأكاديميات الخاصة للمشاركة في المسابقات المحلية.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة "رئيساً" وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة "نائباً" وعضوية حسن المراشدة ويوسف المرزوقي وراشد شاهين، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي والدكتور سعيد آل ثاني "نائباً"، وعضوية الدكتور أحمد علي، الدكتور بسام صالح، عائشة كاجور والدكتورة نجيبة عبدالرزاق "عضو متعاون" .

واطلع المجلس على برنامج إعداد منتخب الكرة الشاطئية استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند الشهر المقبل، وتقرير عن سير أعمال ملف استضافة الدولة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية والتصور الخاص لهذه الاستضافة وموعد ومكان إقامة حفل القرعة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.