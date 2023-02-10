عقب هزيمة الأهلي برباعية من ريال مدريد .. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي مدحت شلبي، على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة أول أمس برباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

واكد مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه بقناة اون تايم سبورت ٢ أن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد وكان مصدر فخر لكل مصري أمام العالم كله.

وأضاف مدحت شلبي موجها سؤال لمنتقدي الأهلي “ طول الماتش مكنتش حاسس إن الأهلي ممكن في اي لحظه يجيب هدف و يكسب …الأهلي كان واقف على رجله طول الماتش ”.

وأضاف أن القيمه المادية ل فينيسيوس تساوي جميع لاعبي الأهلي وعلى الرغم من ذلك كان الأهلي ندا قويا لـ الفريق الأوروبي .

وتابع أنه لا مجال ولا يجوز أن ينتقد اي شخص الأهلي مشددا أن الجماهير المصرية كلها بمختلف انتمائها يجب أن تدعم الأهلي حتي يحقق البرونزية الرابعه في تاريخه.