شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يحفز لاعبيه الصاعدين قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مع الصاعدين أحمد عبد الوهاب ومحمد وجدي ثنائي الفريق على هامش المران الجماعي الذى أقيم على ملعب عبد الرحمن أنوس تحضيرا لمنافسات الدور الثاني بمسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل تحفيزهما على تقديم أفضل ما لديهما خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة ”الأول” فرصة اللعب أساسيًا مرة آخرى، بالإضافة إلى تمسك ”الثاني” بالتواجد ضمن صفوف الكبار.

ويبحث ميدو عن أفضل العناصر داخل قطاع الناشئين بالإسماعيلي، لتصعيدهم فى الوقت الحالي بعد الاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية فى بعض المباريات الودية تمهيدًا للإستعانة بهم فى اللقاءات الرسمية حسب رؤيته الفنية.

ويتواجد مع الإسماعيلي من قطاع الناشئين هذا الموسم كلا من عبد الله جمال حارس المرمي وإياد العسقلاني وعبد الله حسني وأحمد عبد الوهاب ومحمد وجدي وعمر الساعي وحسن صابر بالإضافة إلى محمد البحيري وعبد الله السعيد.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.