شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هانى تتأهل لنصف نهائي بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية سلمى هاني إلى منافسات الدور نصف النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التى يستضيفها نادي ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وشاركت فى البطولة 9 لاعبات من مصر هن: يثرب عادل، ندى عباس، سنا إبراهيم، مريم متولي، هنا رمضان، نادين شاهين، روان العربي، سلمى هاني، فريدة محمد.

وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

ـ فوز سلمى هاني على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-4.

ـ هزيمة ندى عباس أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 8-11, 12-10, 13-11.

ـ هزيمة روان العربي أمام الانجليزية جيانا كيندي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 14-12, 11-7.