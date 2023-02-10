شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري تدريباته اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وحذر العشري لاعبيه من صعوبة مباراة البنك الاهلى بالدوري، لاسيما بعد خسارة البنك من فيوتشر بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبى البنك الاهلى سيقاتلون لإستعادة الانتصارات، ويأمل العشرى فى مواصلة الانتصارات بعدما حقق الفريق انتصارين على التوالى على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وعلى الزمالك بثلاثية دون رد منذ توليه المسئولية الفنية خلفاً لإيهاب جلال.

ويكثف طارق العشرى جهوده لحل الأزمة الدفاعية التي يعانى منها فريقه بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا فى 17 مباراة، كانت سبباً فى خسارة العديد من النقاط بغرابة شديدة وتراجع ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وعكف الجهاز الفني لفاركو، بقيادة طارق العشري، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الزمالك بالجولة الأخيرة للدوري.

ويرغب الجهاز الفنى فى تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة مواصلة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بداية من مواجهة البنك الاهلى بالجولة الجديدة للمسابقة.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بمواصلة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن مواصلة الانتصارات بداية من مباراة البنك الاهلى القادمة بالدوري

ويحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17.