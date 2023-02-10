شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلى بعد تأكد غيابه عن مباراة الأهلى وفلامنجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى اليوم، الجمعة، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى عضلة السمانة، بعد تأكد غيابه عن مباراة فريقه مع فلامنجو البرازيلى بكأس العالم للأندية.

وخضع عمرو السولية لأشعة سونار على عضلة السمانة للاطمئنان على حالته الطبية ، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن السولية تعرض لإصابة بشد فى عضلة السمانة أثناء مباراة ريال مدريد.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يغيب عن لقاء فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث، ومن المقرر أن يبدأ برنامجه العلاجي والتدريبي من اليوم في طنجة بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.

ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الجمعة ، فيما يعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة، ومعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى خسرها الأحمر بأربعة أهداف لهدف.