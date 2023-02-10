شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 2023 ـ 2 ـ 10 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض أولى مبارياته بدور المجموعات بدورى الابطال الافريقى اليوم الجمعة حينما يلاقى نظيره شباب بلوزداد الجزائرى، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، والغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالي.

حكم سنغالى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى

قرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الإفريقية.