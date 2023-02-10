شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجرى تعديلات على تشكيل الأهلى أمام بطل البرازيل فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد ضد فلامنجو البرازيلي في لقاء اللعب على المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية، عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة ضد ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم التى خسرها الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

ويتشاور كولر مع معاونيه لاختيار الطريقة المثالية التي سيلعب بها أمام بطل البرازيل، بما يتناسب مع أسلوب لعب المنافس وطريقة لعبه، والتي ستمكنه من تحقيق أهدافه التي سيدخل بها المباراة من أجل تحقيق الفوز والفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إنه يشعر بالإحباط الشديد بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التى لاحت له، وتحلى بالشجاعة بعد اهتزاز مرماه بالهدف الأول، وأشار كولر إلى أن الفريق يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل، وأنه يتولى المسئولية منذ عدة شهور، ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق.

وشدد كولر على أنه شاهد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، ويعلم أن الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزة للغاية، وأن الفريق سوف يلعب بشكل جيد في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب ، وتقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة.