شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر إقامة حفل تأبين للراحل العربي مكتسح الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، إقامة حفل لتأبين لنجمه سيد عبد المنعم محمد الشهير بـ "العربى" مكتسح الملعب" نجم الدراويش الراحل وذلك يوم 16 فبراير الجاري بمقر النادي تزامنا مع ذكري رحيله .

ودعت إدارة الإسماعيلي نجومه ولاعبيه السابقين لحضور حفل التأبين وهم خليل السامبو وفؤاد سعودي وعلي البيك وميمي شعبان وحسين يوسف ومحمد معاطي وعلى أبو جريشة وسيد عبد الرازق بازوكا وعصمت قينون وأمين إبراهيم ونصر السيد ومصطفي درويش وريعو ومحمد أبو امين وأسامة خليل وعادل أبو جريشة وإسماعيل حفني وأبو بكر غازي ومحمد أبو ليلة ومحمود حسن وعيد فرج وسمير مرعي وعماد سليمان وخالد القماش ومحمود جابر وعلاء الدق وطارق الوحش وعلي يونس وطارق الصاوى ومحسن عبد المسيح وطارق زين ومحسن هاشم وحماده المصري وعلي غيط وأشرف خضر وطارق أبو الليل وسيد الحداد وأحمد صقر ومحمد وهبه وحمدي نوح وأسامة عباس وإسماعيل توتو وأبو طالب العيسوي ومحمد عاشور وأيمن خليل وأحمد عبده وسيد توفيق وسيد السويركي وسعفان الصغير وعاطف عبد العزيز وحمزة الجمل وأحمد قناوي وأيمن رجب وأحمد العجوز وبشير عبد الصمد ومحمد صلاح أبو جريشة وياسر عزت وشمس حامد وحماده مرزوق ومحمد القط وعبد المنعم بركات ومخلوف حامد وعماد الدين أحمد وإيهاب جلال وحمد إبراهيم وكرم جابر ومحمد الأسيوطي ومجدي الصياد وقدري لطفي وأحمد فكري الصغير وأيمن الجمل وعطيه صابر وناصر فتحي وأحمد علي ورضا سيكا وزامل هليل وأحمد سالم وشريف كراوية ومحمد يونس ومحمد حمص وأيمن كمال ومحمد صبحى وطارق فهيم وحمام إبراهيم وإسلام الشاطر وسيد معوض ومحمد بركات وعماد النحاس ومحمد فتحى وخميس جعفر وعمرو فهيم ومحمد عبد الله وعمرو الدسوقى وأحمد الجمل ومحمد عبد الستار ومحمد اليماني وحسني عبد ربه وسعد عبد الباقي ومعتصم سالم وشريف عبد الفضيل وأحمد خليفة وعمرو سمير وعمر جمال وأحمد خيرى وعبد الله الشحات وعلي جمعه ويوسف جمال وهاني سعيد ومحمد فضل وإبراهيم يحيي وشادي محمد وأحمد سمير فرج ومهاب سعيد وعبد الحميد سامي وعلى جلال وغريب فتحي ويوسف عبد الرحيم ومحمد حسيب.

كما قرر مسئولو الإسماعيلي استمرار هذا التقليد تخليدا لكل رموز النادي الذين افنوا حايتهم لخدمة الدراويش على مر التاريخ.

وتحل يوم 16 فبراير الجاري الذكرى الـ9 على رحيل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر سيد عبد المنعم محمد الشهير بـ "العربى" مكتسح الملعب"، فقصته ليست مجرد حياة للضلع الثالث لمثلث الرعب الدراويشى، الذى كان يضم معه الساحر رضا والكونت دى شحتة بل هى حكاية يعرفها الجميع داخل الإسماعيلية لأنه ولد قبل مولد جوهرة الكرة العالمية البرازيلى بيليه بيوم واحد، وذلك يوم 22 أكتوبر 1940.

ولعب "العربى" مع الإسماعيلى لأكثر من 11 عامًا خلال مسابقات الدورى العام وكأس مصر ودورى الدرجة الأولى .