شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوافق على سفر دغموم للجزائر للاطمئنان على والدته والان مع تفاصيل الخبر
وكلف مجلس إدارة المصري، الجهاز الإداري للفريق بتيسير سفر اللاعب للجزائر ومتابعة تطورات حالة والدته الصحية أولا بأول وبحث سبل تقديم كافة أوجه الدعم للاعب.
وكان النادي المصري قد فاز بهدفين نظيفيين على نظيره فريق أورانج - أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الاربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.
وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.
ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.