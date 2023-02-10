شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوافق على سفر دغموم للجزائر للاطمئنان على والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التنسيق مع مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي ، وافق الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم حسن على سفر لاعب الفريق عبد الرحيم دغموم للجزائر، وذلك للاطمئنان على والدته التي تخضع لعملية جراحية دقيقة.

وكلف مجلس إدارة المصري، الجهاز الإداري للفريق بتيسير سفر اللاعب للجزائر ومتابعة تطورات حالة والدته الصحية أولا بأول وبحث سبل تقديم كافة أوجه الدعم للاعب.

ويستعد المصري لمباراته أمام سيراميكا والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري .

وكان النادي المصري قد فاز بهدفين نظيفيين على نظيره فريق أورانج - أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الاربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.