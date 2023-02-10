شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وقرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

وتبث قنوات beIN Sports مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الإفريقية.