شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة بطرسبرج لرجال الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 5 لاعبين مصريين في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشارك في البطولة 9 لاعبين من مصر كل من: علي فرج ، مروان الشوربجي ، طارق مؤمن ، مازن هشام ، يوسف سليمان ، يوسف إبراهيم ، محمد أبو الغار ، عمر مسعد ، كريم الحمامي.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز علي فرج على الإنجليزي ناثان ليك بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8, 11-6.

ـ فوز يوسف سليمان على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 11-3.

ـ فوز مروان الشوربجي على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5.

ـ هزيمة يوسف إبراهيم أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3- في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 1: 11-6, 11-9, 4-11, 12-10.

ـ فوز محمد أبو الغار على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 13-11, 11-8.

ـ فوز مازن هشام على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3ـ 0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-3، 11-9.