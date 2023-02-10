شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه شباب بلوزداد بحثاً عن أول 3 نقاط بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم ،الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن أول ثلاثة نقاط.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد بحثاً عن انطلاقة قوية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فضلاً عن رغبة الفارس الأبيض في إسعاد جماهيره وتصحيح المسار تعويضاً لهم عن النتائج المتراجعة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مشدداً على أهمية اللقاء في بداية مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فيريرا خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين على تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة شباب بلوزداد فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإخراجهم من الحالة التي مروا بها طوال الفترة الماضية بسبب سلبية نتائج الفريق في بطولة الدورى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض تراجع ترتيبه إلى المركز الرابع بجدول الدورى.

ومن المتوقع يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله نيمار،خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - أحمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي،الهجوم: سيف الدين الجزيري.