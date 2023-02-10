شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة يستضيف المقاولون بحثا عن عودة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق غزل المحلة في السادسة مساء اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب على استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدروى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط فريق غزل المحلة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون سلبيا مع الاتحاد السكندرى في آخر مواجهاته بالدورى بعد تأجيل مباراة الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويسعى عبد الباقى جمال المجير الفني لغزل المحلة، إلى استعادة سكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المربع الذهبى ولو مؤقتا، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم، وحذر المدافعين من تكرار الأخطاء التي حدثت أمام حرس الحدود وتسببت في الخسارة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مثلهم، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

في المقابل، طالب شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، بضرورة العودة إلى الانتصارات والفوز في اللقاء المقبل على غزل المحلة، وذلك لحصد الثلاث نقاط، والعودة مجدداً إلى المربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 16 مباراة حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.