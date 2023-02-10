شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. زد مُتصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى ترتيب مجموعة القاهرة في القسم الثانى برصيد 35 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على فريق القناة صاحب الوصافة، بعد مرور 16 جولة من دورى القسم الثانى.

ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم..

1 زد 35 نقطة

2 القناة 34 نقطة

3 السكة الحديد 33 نقطة

4 وادى دجلة 32 نقطة

5 منتخب السويس 26 نقطة

6 الترسانة 26 نقطة

7 بتروجت 24 نقطة

8 الاتصالات 23 نقطة

9 بورتو السويس 20 نقطة

10 العبور 20 نقطة

11 الإنتاج الحربى 16 نقطة

12 كهرباء الإسماعيلية 15 نقطة

13 مستقبل وطن 14 نقطة

14 النصر 14 نقطة

15 إيسترن كومبانى 13 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يستقبل فريق زد صاحب صدارة مجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة، فريق الإعلاميين صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى مجدى عبد العاطى في انتزاع الثلاث نقاط ومواصلة الصدارة خاصة أن المباراة ستكون سهلة إلى حد ما على الورق، ولكن حذر لاعبيه من التهاون في المباراة وضرورة إنهاء المباراة لصالحهم مبكرا، فيما يأمل فريق الإعلاميين في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويلتقى فريق القناة صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة، في مباراة طالب محمد حليم مدرب القناة لاعبيه بضرورة استعادة الثقة وتحقيق الفوز لمحاولة العودة للصدارة مرة أخرى، في المقابل يأمل مصطفى عبده مدرب الإنتاج الحربى في اقتناص نقاط المباراة للتقدم في جدول الترتيب ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة.

ويستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فريق العبور صاحب المركز العاشر برصيد 20 نقطة، في أول مباراة لأمير عزمى مجاهد مع السكة بعد التعافى من المرض الذى أبعده عن آخر مواجهتين للفريق، ويسعى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات ومواصلة المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، فيما يسعى السيد عطية المدير الفني للعبور في تحقيق المفاجأة والعودة بالنقاط الثلاثة من عقر دار السكة.

ويلتقى في نفس التوقيت في هذه المجموعة كل من المصرية للاتصالات مع بتروجت، منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية، الترسانة مع بورتو السويس، النصر مع مستقبل وطن.