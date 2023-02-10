شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..منتخب الشباب يواجه جنوب السودان ودياً بالكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر ، في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة مباراة ودية أمام جنوب السودان على ستاد الكلية الحربية ، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.

وقال محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، انه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ويمتلك جيلا مميزا من اللاعبين، أضاف: "خضنا العديد من الوديات القوية طوال الفترة الماضية ونواجه جنوب السودان وأوغندا وديا الجمعة والاثنين".

تابع :"شاهدنا عدد كبير جدا من المحترفين في الخارج لاختيار أفضل العناصر للمنتخب، مشيرا إلي أن مجموعة مصر في البطولة قوية ولدينا الثقة الكاملة في لاعبينا، وكشف أن الكاف رفع عدد اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة إلى 26 لاعبا بدلا من 21، وهو ما يمنحنا أريحية عند اختيار اللاعبين "، واختتم حديثه قائلا" ننتظر دعم الجماهير والاعلام لحصد اللقب والتأهل لكأس العالم ".