شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في المباراة التي تجمعهما غدا السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويشارك اليوم الثلاثاء السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى ومحمد الشناوى كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلامنجو البرازيلي في لقاء المنافسة على حصد الميدالية البرونزية ، وخلال المؤتمر الصحفي يتحدث كولر والشناوى عن مواجهة بطل أمريكا اللاتينية.

وقال مارسيل كولر إنه يشعر بالإحباط الشديد بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التى لاحت له، وتحلى بالشجاعة بعد اهتزاز مرماه بالهدف الأول.

وأشار كولر إلى أن الفريق يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل، وأنه يتولى المسئولية منذ عدة شهور، ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق.

وشدد كولر على أنه شاهد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، ويعلم أن الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزة للغاية، وأن الفريق سوف يلعب بشكل جيد في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة.