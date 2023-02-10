شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواجهات قوية اليوم فى القسم الثانى بالثلاث مجموعات.. القناة والإنتاج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة، 10 مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة في القسم الثانى بالمجموعات الثلاثة، 7 مباريات في القاهرة بين المصرية للاتصالات مع بتروجت، زد اف سي مع الإعلاميين، منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية، الترسانة مع بورتو السويس، القناة مع الانتاج الحربي، النصر مع مستقبل وطن، السكة الحديد مع العبور بالقليوبية، ومباراتان في الصعيد بين المنيا وبترول أسيوط، والفيوم مع الجونة، وأخيرا مواجهة في بحرى بين المجد وبروكسى.

يستقبل فريق زد صاحب صدارة مجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة، فريق الإعلاميين صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى مجدى عبد العاطى في انتزاع الثلاث نقاط ومواصلة الصدارة خاصة أن المباراة ستكون سهلة إلى حد ما على الورق، ولكن حذر لاعبيه من التهاون في المباراة وضرورة إنهاء المباراة لصالحهم مبكرا، فيما يأمل فريق الإعلاميين في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويلتقى فريق القناة صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة، في مباراة طالب محمد حليم مدرب القناة لاعبيه بضرورة استعادة الثقة وتحقيق الفوز لمحاولة العودة للصدارة مرة أخرى، في المقابل يأمل مصطفى عبده مدرب الإنتاج الحربى في اقتناص نقاط المباراة للتقدم في جدول الترتيب ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة.

ويستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فريق العبور صاحب المركز العاشر برصيد 20 نقطة، في أول مباراة لأمير عزمى مجاهد مع السكة بعد التعافى من المرض الذى أبعده عن آخر مواجهتين للفريق، ويسعى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات ومواصلة المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، فيما يسعى السيد عطية المدير الفني للعبور في تحقيق المفاجأة والعودة بالنقاط الثلاثة من عقر دار السكة.

ويلتقى في نفس التوقيت في هذه المجموعة كل من المصرية للاتصالات مع بتروجت، منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية، الترسانة مع بورتو السويس، النصر مع مستقبل وطن.

وفى مجموعة الصعيد، يحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المنيا التاسع برصيد 19 نقطة، في مباراة يأمل فيها هشام عبد المنعم مدرب البترول في اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، فيما يسعى نبيل محمود المدير الفني للمنيا في استغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم أكثر في ترتيب المجموعة.

ويستقبل فريق الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فريق الجونة القابع في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، في مباراة صعبة على أصحاب الديار خاصة أن الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ينافس على خطف بطاقة التأهل وهزيمته ستكون صعبة على أبناء الفيوم الذين يسعون لتحسين الترتيب.

وفى مجموعة بحرى والإسكندرية يلتقى فريق المجد السكندرى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة مع فريق بروكسى صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة في ختام هذا الأسبوع من المجموعة.