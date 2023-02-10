شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية للمصريين فى ربع نهائى بطولة ديترويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثلاثي المصري، روان العربي، سلمى هاني و ندى عباس، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، والتي يستضيفها نادي ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وشاركت في البطولة 9 لاعبات من مصر وهن: يثرب عادل، ندى عباس، سنا إبراهيم، مريم متولي، هنا رمضان، نادين شاهين، روان العربي، سلمى هاني، فريدة محمد.

وجاءت مباريات المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

- ندى عباس والأمريكية أوليفيا فيتشر

- سلمى هاني والبلجيكية نيلي جليس

- روان العربي والإنجليزية جيانا كيندي

وكانت ندى عباس قد فازت على الويلزية تيسني إيفانز في دور الـ 16 بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-4, 11-9, 11-6 .

فيما فازت سلمى هاني على الانجليزية لوسي تيرمل بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-4.

وفازت روان العربي على مواطنتها نادين شاهين بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-1.