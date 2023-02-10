شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى دورى الابطال

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

مشوار شباب بلوزداد فى دورى الابطال

وافتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية الجزائرية

واجه الزمالك 8 أندية جزائرية من قبل وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية ونصر حسين داى.

التقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 21 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وخسر 2، وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 36 هدفاً فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدفا.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 12 مباراة، فاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 16 هدفاً بالشباك الجزائرية مقابل 9 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائر 13.40 مليون يورو.

لاعبون جزائريون لعبوا للزمالك قاسى سعيد

الجزائرى قاسى سعيد أنتقل من نادى البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب للأبيض لمدة موسمين عامى 1996 و1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثانى مع الزمالك و ينتقل لنادى كان الفرنسى لمدة 3 سنوات.

محمد أمين عودية

الجزائرى محمد أمين عودية أنتقل لصفوف نادى الزمالك عام 2010 قادما من نادى وفاق سطيف الجزائرى لكن مسيرته مع الأبيض لم تكلل بالنجاح ليعود لصفوف النادى الجزائرى فى الموسم التالى.