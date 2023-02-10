شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب عمرو السولية عن مواجهة فلامنجو البرازيلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، لأشعة سونار على عضلة السمانة اليوم للاطمئنان على حالته الطبية ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن السولية تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة أثناء مباراة ريال مدريد أول أمس.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يغيب عن لقاء فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث، ومن المقرر أن يبدأ برنامجه العلاجي والتدريبي من الغد في طنجة بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.

ومن جانب أخر يقود الحكم الجزائرى مصطفى غربال مواجهة الأهلى مع نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، المقرر لها فى الخامسة والنصف من مساء بعد غدٍ السبت، فى مباراة تحديد المركز الثالث، فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب.

ويتولى الجزائرى غربال مباراة الأهلى مع فلامنجو البرازيلي، ويساعده كل من مقران جوراري وخليل حساني، والحكم الرابع الأوروجواياني أندريس ماتياس ماتونتي. وفى غرفة تقنية الفيديو "فار"، كل من خوان سوتو، نيكولاس جالو، نيكولاس تاران و خوان مارتينيز.