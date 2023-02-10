شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة بطرسبرج للاسكواش بـ 6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشارك في البطولة من مصر كل من: علي فرج ، مروان الشوربجي ، طارق مؤمن ، مازن هشام ، يوسف سليمان ، يوسف إبراهيم ، محمد أبو الغار ، عمر مسعد ، كريم الحمامي.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

- علي فرج والإنجليزي ناثان ليك

- يوسف سليمان والفرنسي جريجور مارش

- مازن هشام والهندي سوراف جوزال

- مروان الشوربجي والهندي راميت تاندون

- محمد أبو الغار وطارق مؤمن

- يوسف إبراهيم والبيروفي دييجو إلياس

ويعود علي فرج للمشاركة في البطولات لأول مرة منذ 3 أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة حرمته من المشاركة في المباريات خلال البطولات الأخيرة ليتراجع إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.