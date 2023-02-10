قبل مواجهة الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب فلامنجو البرازيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إصابة الثنائي ليو بيريرا وفيليب لويس قبل مواجهة الأهلي يوم السبت على ملعب طنجة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

وأكد فلامنجو أن المدافع ليو بيريرا تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ما يعني غيابه عن مباراة الأهلي القادمة، بينما أصيب فيليب لويس في القدم اليمني، وأن الثنائي بدآ مرحلة التأهيل والتعافي.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي فلامنجو البرازيلي أن المدير الفني فيتور بيريرا سيقود مرانا نهائيا الجمعة لتحديد التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته ضد الأهلي، بحثاً عن تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

يواجه الأهلي، نظيره فلامنجو البرازيلي، في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب طنجة في المغرب، لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

وخسر فريق الأهلي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسباني ريال مدريد مساء الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان فلامنجو قد هُزم في مباراة دور نصف نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره الهلال السعودي.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل امريكا الجنوبية في المباراة المرتقبة القادمة لتحديد المركز الثالث والرابع للبطولة في إنجاز اعتاد عليه النادي الأهلي في مشاركاته بكأس العالم للأندية على مدار تاريخه.

وسبق وحصد فريق الأهلي الذي ظهر في 7 نسخ من قبل بكأس العالم للأندية المركز الثالث في ثلاث مناسبات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلامنجو البرازيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية:

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك إذاعة مباريات كأس العالم للأندية كاملة في الشرق الأوسط.

كما تذاع مجانا على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت.