أسامة عبد الكريم يقترب من العودة لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى فريق البنك الأهلى من العودة مرة أخرى لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، خلفا للمدرب عصام الحضرى الذى رحل مؤخراً عن الفريق.

ويعد أسامة عبد الكريم من أفضل مدربى حراس المرمى خلال الفترة الماضية، حيث تمكن من حصد بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مع المنتخب الأولمبى، والمشاركة في الأولمبياد منذ سنتين تحت قيادة شوقي غريب.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم الموافقة على رحيل عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن عصام الحضرى تواجد فى المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبى الذى شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السورى من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل علي مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في شهر مارس المقبل، وهو ما يدفع الاتحاد المصرى لمخاطبة نظيره السورى مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة.

كما أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطنى جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى خلفا للحضرى.