شكرا لقرائتكم خبر عن تألق مصرى فى البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البطولة الأفريقية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 عاما المقامة حاليا بملاعب نادى سماش بالقاهرة تألقا كبيرا للاعبين للمصريين.

ففى منافسات الفردى نجح ثلاثة من لاعبينا فى الوصول للمربع الذهبى، حيث تأهل كل من نور فتح الله فردى ناشئين وجيرمين شريف ومريم عطية فردى الناشئات. وفى منافسات الزوجى تأهل الثنائى هادى الكردى ونور فتح الله الى نهائى الناشئين.

ويلتقى غدا فى الدور قبل النهائى لاعبنا المصنف رابعا على البطولة نور فتح الله مع المصنف الأول للبطولة المغربى رضا بينانى، بينما تلعب لاعبتنا المصنفة الثالثة جيرمين شريف مع المصنفة الأولى المغربية آية العيونى، ولاعبتنا المصنفة الخامسة مريم عطية مع المصنفة الثانية المغربية ملك العلمى. ويلتقى فى نهائى زوجى الناشئين هادى الكردى ونور فتح الله مع الثنائى المغربى رضا بينانى والياس ميلاد.