الامارات | النصر في مهمة تعديل المسار أمام خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف النصر اليوم خورفكان في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، في فرصة جديدة للعميد لتصحيح المسار والابتعاد عن خطر الهبوط، ولمصالحة جمهوره وتعويض الخسارة القاسية في الجولة الماضية أمام عجمان. وتُقام المباراة الساعة 20:15 على استاد آل مكتوم. وسيجد النصر نفسه أمام خورفكان المنتشي بتعادل مهم مع الجزيرة في الجولة الماضية.

ويحتل خورفكان المركز العاشر بـ16 نقطة، مقابل 11 نقطة للنصر في المركز الـ12. ويضم خورفكان أكثر من لاعب سبق لهم اللعب للنصر أمثال الجزائري مهدي عبيد، وعامر مبارك. وبات النصر مطالباً بشدة بالفوز اليوم، قبل مباريات صعبة مقبلة أمام الوصل، الوحدة، بني ياس والعين.