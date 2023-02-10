الامارات | السدراني رئيساً لمجلس شباب الفجيرة للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مجلس شباب النادي برئاسة لاعب المنتخب الوطني، عمار محمد السدراني، وعضوية اللاعبين: محمد سعيد اليليلي وخليفة خالد الحفيتي ونواف علي المنصوري وعلي محمد الزعابي، مهمته التواصل مع الشباب للتعرف إلى أفكارهم واقتراحاتهم، ليشاركوا في تحقيق مئوية 2071، وتعزيز جهود النادي بأفكارهم ودعم التنمية المستقبلية المستدامة بالنادي، على أن تكون مدة مجلس الشباب سنة واحدة قابلة للتجديد، ويختص بتعزيز التواصل المستدام مع الشباب ومجالس الشباب واللاعبين والاستماع لهم والتعرف إلى أفكارهم، ومنحهم دور أساسي وتطوير الأفكار الابتكارية للعبة الشطرنج، وتمثيل نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في المحافل الشبابية محلياً ودوليا. يذكر أن عمار السدراني فاز بجائزة «محمد بن راشد للإبداع الرياضي»، وحصل على كأس رئيس الدولة لفئة الرجال وهو بعمر 17 سنة، بينما حقق اللاعبان محمد اليليلي وخليفة الحفيتي العديد من المراكز المتقدمة في البطولات الدولية والعربية والمحلية، كما يتمتع اللاعبان نواف المنصوري وعلي الزعابي بمستقبل باهر بمختلف المجالات ومنها الشطرنج.