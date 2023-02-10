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الامارات | الشارقة يخشى «مفاجآت» عجمان

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الشارقة الساعة 17:30 مساء اليوم فريق عجمان ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين. ويخشى «الملك» من مفاجآت فريق عجمان، الذي حقق انتصارات مهمة في الموسم الجاري، آخرها في الجولة الماضية برباعية على النصر. ويريد الشارقة (31 نقطة) بشدة الفوز لاعتلاء الصدارة في حال تعثر شباب الأهلي المتصدر أمام الوحدة اليوم أيضاً.

وكان الشارقة حقق فوزاً صعباً على عجمان 2-3 في لقاء الذهاب، وقبله فاز 2-1 في إياب الموسم الماضي. ويملك فريق الشارقة قوة هجومية ضاربة بقيادة كايو وألكاسير وبيانيتش، ومن المتوقع أن يتم اليوم الدفع باللاعب الجديد، مهاجم الرأس الأخضر دجانيني، الذي التحق بالشارقة بديلاً للتوغولي ديوب. ويملك عجمان في المقابل العناصر اللازمة لتحقيق المفاجأة. وحقق الفريقان فوزين كبيرين برباعية في الجولة الماضية، وسيكون الصدام بينهما مهماً للغاية للفريقين، إذ يحتل عجمان المركز السابع بـ26 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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