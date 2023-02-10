الامارات | «السعادة» تهدد صدارة شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد آل نهيان، حيث الموعد مع قمة الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين الساعة 20:15 مساء، بين فريق الوحدة وضيفه شباب الأهلي، في لقاء يدخله الطرفان برغبة واضحة تتمثل في الانتصار، في وقت يعاني فيه أصحاب الأرض غياب مهاجمه الأساسي، البرازيلي جواو بيدرو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء. ولا بديل أمام «أصحاب السعادة» الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة سوى تحقيق الفوز للمحافظة على حظوظه الكبيرة في الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة. ويُشكل الانتصار مطلباً مهماً للعنابي، إذ في حال تحقق، سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة جداً، خصوصاً أنه يأتي أمام المتصدر شباب الأهلي بـ32 نقطة، بجانب أن الفريق لم تتبقَّ له سوى المنافسة في بطولة الدوري، بعد أن خرج من بطولتي الكأس مبكراً.

من جانبه، يدرك شباب الأهلي أن الانتصار على مستضيفه الوحدة يمثل ركيزة أساسية في مشواره للفوز باللقب، كون أن الفوز يعني توسيع الفارق معه إلى خمس نقاط، لكن مدرب «فرسان دبي»، البرتغالي جارديم حذر لاعبيه من صعوبة المواجهة، وقال في المؤتمر الصحافي: «الوحدة فريق قوي ومنظم، ويسعى للمنافسة على اللقب مثلنا، أعتقد أن الفريقين لديهما أهداف مشتركة».