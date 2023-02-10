الامارات | الطريق إلى لو مان 24 ساعة ينطلق في «دبي أوتودروم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في حلبة «دبي أوتودروم»، غداً وبعد غدٍ، رحلة التأهل إلى نسخة هذا العام من سباق لو مان 24 ساعة الأسطوري للتحمّل، إذ تخوض 48 سيارة منافسات سلسلة لو مان الآسيوية، بقيادة نخبة من أفضل السائقين العالميين وأسرعهم، بما في ذلك سائقو «فورمولا1» سابقون.

وتقام سلسلة لو مان الآسيوية بتنظيم من «أوتوموبيل كلوب دو لويست»، وهي الجهة المنظمة لسباق لو مان 24 ساعة الشهير، وتتكون السلسلة من أربع جولات، تتيح للفرق والسائقين المشاركين فرصة حجز موقعهم على خط انطلاق نسخة العام الجاري لسباق التحمّل الأشهر عالمياً حين تنطلق منافساته في شهر يونيو.

وتضم قائمة السائقين البارزين الذين يخوضون منافسات الجولتين الافتتاحيتين من سلسلة لو مان الآسيوية في حلبة «دبي أوتودروم»، البريطاني بول دي ريستا، سائق «فورمولا1» السابق، والذي تتضمن مسيرته الرياضية مشاركته في منافسات بطولة العالم لـ«الفورمولا1» مع فريقي «فورس إنديا» و«ويليامز». وحقق السائق البالغ من العمر 36 عاماً نجاحاً كبيراً بعد انتقاله إلى سباقات التحمّل، ويعود مجدداً في هذا العام إلى حلبة «دبي أوتودروم» ليشارك مع فريق «يونايتد أوتو سبورتس» في فئة LMP2. كما تضم شبكة انطلاق سلسلة لو مان الآسيوية أيضاً سائق الاختبار والاحتياط السابق في بطولة العالم لـ«الفورمولا1» رافاييل مارسيللو، والذي يشارك على متن سيارة فريق غيت سبيد، ويعد السائق إيطالي الجنسية والمولود في سويسرا أحد خريجي «أكاديمية فيراري للسائقين»، ويسعى السائق البالغ من العمر 28 عاماً إلى البناء على الانتصار الذي حققه في سباق سبا 24 ساعة، والذي يعد أول فوز مهم له في سباقات التحمّل.