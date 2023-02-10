اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الظفرة - كلباء 17:30

الشارقة - عجمان 17:30

النصر - خورفكان 20:15

الوحدة - شباب الأهلي 20:15

قاديش - جيرونا 00:00

أبطال إفريقيا

الزمالك - بلوزداد 20:00

الرجاء - فيربس 23:00

ميلان - تورينو 23:45

الدوري الألماني

شالكه - فولفسبورغ 23:30

الدوري السعودي

الاتحاد - العدالة 21:30

غزل المحلة - المقاولون 20:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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