الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة - كلباء 17:30
الشارقة - عجمان 17:30
النصر - خورفكان 20:15
الوحدة - شباب الأهلي 20:15
قاديش - جيرونا 00:00
أبطال إفريقيا
الزمالك - بلوزداد 20:00
الرجاء - فيربس 23:00
ميلان - تورينو 23:45
الدوري الألماني
شالكه - فولفسبورغ 23:30
الدوري السعودي
الاتحاد - العدالة 21:30
غزل المحلة - المقاولون 20:00
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