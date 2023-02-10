أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا.

رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا

أكدت رابطة الأندية المحترفة على رفضها لطلبات ناديى الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهم فى الدورى المصرى بسبب ارتباطهم بالمشاركات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية على الترتيب.

فيفا يعلن نقل مباراة الأهلى وفلامنجو لملعب طنجة بكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " تغيير ملعب مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات كأس العالم للأندية.

الأهلى يصل طنجة لخوض مباراة فلامنجو على برونزية مونديال الأندية ..فيديو وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها بمدينة طنجة المغربية لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب وتنتهي يوم السبت المقبل.

الزمالك يواجه شباب بلوزداد بـ"الزى التقليدى" فى دوري الأبطال

أقيم عصر اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان بحضور بركات و الكومي

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، تدريباته اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا غدا الجمعة ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

الاتحاد السكندري يهزم أسوان ويصعد للمركز الرابع فى الدورى نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

لافيينا يفوز على المدينة ويعزز صدارته لمجموعة الصعيد والمقاصة يتعادل مع كيما حقق فريق لافيينا فوزا صعبا على فريق المدينة المنورة، بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

أهلى 2007 يفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية.. صور

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بملعب الأخير في ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ،الخميس، ضمن الجولة 21 من بطولة الجمهورية.