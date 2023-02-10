شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينشر فيديو لمنتخب الشباب استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لقائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف

الدفاع: عبدالرحمن رشدان، عبدالرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبدالله، كريم الدبيس، رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي

الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.