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الامارات | رونالدو ينفجر مع النصر السعودي.. بأهداف من زمن مدريد (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفجر النجم البرتغالي في الملاعب بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" لفريقه النصر بمرمى الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس في دوري روشن السعودي.

 


ويبدو أن رونالدو الذي احتفل أخيراً بيوم ميلاده الـ 38 استعاد شبابه مجدداً بتألقه في التهديف بعدما استغل غياب زميله المهاجم البرازيلي تاليسكا وتفرغ تماماً لتحويل الكرات في الشباك ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي من مباراتين فقط.

وتوزعت أهداف رونالدو على الدقائق 21 و40 و53 و61 وسط حالة ذهول من الجماهير الحاضرة إلى الملعب التي استرجعت ذكريات اللاعب وتوهجه التاريخي مع الذي سجل معه أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته المظفرة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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