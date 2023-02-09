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رونالدو ينفجر بسوبر هاتريك ويقود النصر لاكتساح الوحدة في الدوري السعودي (الأهداف كاملة)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق النصر، فوزا كبيرا على الوحدة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز ، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وسجل رباعية نادي النصر النجم "سوبر هاتريك"، في الدقائق 21، 40، 53، و61 على التوالي ليصل إلى هدفه الخامس في الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح كريستيانو رونالدو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل هذا العدد من الأهداف خلال 60 دقيقة.

ووصل رونالدو إلى السوبر هاتريك رقم 11 بمسيرته الرياضية بعد رباعيته مع النصر في شباك الوحدة.

كما وصل كريستيانو الى الهاتريك رقم 61 في مسيرته الكروية في الملاعب، كما تجاوز رونالدو هدفه رقم 500 فى مسيرته بالدوريات المختلفة التى لعب فيها، بواقع 311 هدفا في ، 103 أهداف فى ، 81 هدفا فى ، 3 أهداف فى الدوري البرتغالي و5 أهداف فى الدوري السعودي.

بهذه النتيجة يعتلي نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز 13برصيد 15 نقطة.

رابط الأهداف: https://vidbtol2.stad90.com/embed/cQBChZ7v2jOU4

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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