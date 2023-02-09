شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 9 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 9 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يواجه شباب بلوزداد بـ"الزى التقليدى" فى دوري الأبطال.

الزمالك يواجه شباب بلوزداد بـ"الزى التقليدى" فى دوري الأبطال

أقيم عصر اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا

أكدت رابطة الأندية المحترفة على رفضها لطلبات ناديى الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهم فى الدورى المصرى بسبب ارتباطهم بالمشاركات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية على الترتيب.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهلى 2007 يفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية.. صور

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بملعب الأخير في ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ،الخميس، ضمن الجولة 21 من بطولة الجمهورية.