شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، لقيادة خط دفاع الفريق فى مباراته المهمة غدا أمام شباب بلوزداد فى أولى المواجهات بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وكان اللاعب غاب عن المشاركة مع الفريق خلال المباراة الأخيرة أمام فاركو في الدوري بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الأيام الماضية.

وشارك اللاعب في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية التى أقيمت بالأمس، بالإضافة إلى التقسيمة الفنية بشكل طبيعي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

ويعانى دفاع الزمالك من نقص حاد فى الصفوف بعد إصابة محمد عبد الغنى ومصطفى الزنارى الذى خرج مصابا من لقاء فاركو الأخير بالدورى بإجهاد فى العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يغيب فيه محمود حمدى الونش من بداية اللقاء بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.