أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 9 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 9 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيفا يعلن نقل مباراة الأهلى وفلامنجو لملعب طنجة بكأس العالم للأندية .

فيفا يعلن نقل مباراة الأهلى وفلامنجو لملعب طنجة بكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " تغيير ملعب مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات كأس العالم للأندية.

الأهلى يصل طنجة لخوض مباراة فلامنجو على برونزية مونديال الأندية ..فيديو وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها بمدينة طنجة المغربية لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب وتنتهي يوم السبت المقبل.

أهلى 2007 يفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية.. صور

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بملعب الأخير في ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ،الخميس، ضمن الجولة 21 من بطولة الجمهورية.