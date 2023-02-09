شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباقى جمال يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق أستعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة مساء .

وجاءت القائمة تضم 22 لاعب كالتالى :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، إبراهيم عايش ، هانى عادل ، محمد نبيه .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، إبراهيما كونية ، خالد الاخميمى ، أحمد الجعيدى ، كريم مصطفى ، أحمد النادرى ، مصطفى أسامة .

الهجوم .. حازم مرسى ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " ، تشارلز ، جبريل أوروك .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مثلها.