شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عاما السقا يلتقي بنجم الكاميرون على هامش تواجد فيوتشر فى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي لنادي فيواشر، صورة من لقاء جمع بين عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق والمدير الرياضي الحالي لفيوتشر، مع نجم منتخب الكاميرون وزميله السابق بالملاعب باتريك أمبوبا.

وكتب حساب فيوتشر: بين الماضي والحاضر كابتن "عبدالظاهرالسقا" المدير الرياضي لفريق فيوتشر وباتريك أمبوما نجم منتخب الكاميرون يلتقيان مرة أخري بعد 20 عام لكن هذه المره خارج المستطيل الاخضر في العاصمه التوجوليه لومي .

وأخطر الاتحاد الافريقي كاف مسئولي نادي فيوتشر بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق ضد إسكو دي كارا التوجولي في افتتاح دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسند كاف المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا.

ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي في السادسه مساء بتوقيت القاهرة.