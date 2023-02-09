شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يزور معسكر منتخب الشباب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو جبل، حارس مرمي منتخب مصر ونادي البنك الأهلي، على زيارة فندق إقامة منتخب الشباب والاجتماع مع إيهاب جلال مدرب حراس المنتخب والحراس الأربعة المتواجدين في المعسكر، وهم أحمد نادر السيد، وكريم نبيل، ومحمد عادل أمين، ومعاذ علاء، لدعمهم قبل البطولة ونقل خبراته الدولية لهم.

وحرص محمد أبو جبل على مصافحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى، متمنيا لهم التوفيق خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.