شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاسى ينتظم فى تدريبات المصرى استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد التونسي إلياس الجلاسي إلى معسكر النادي المصري للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا، وذلك بعد انتهاء الإجازة القصيرة التي حصل عليها اللاعب لمدة 4 أيام استغلها للسفر إلى بلاده.

وكان المصري قد تقدم بهدف على سموحة قبل أن يستقبل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء، ويعمل جهاز المصري على حل المشاكل الدفاعية قبل المباراة المقبلة.

ويستعد المصري لمباراته أمام سيراميكا والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري .

وفاز المصري بهدفين نظيفيين على نظيره فريق أورانج - أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الاربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي المصري تعاقده مع 9 صفقات شتوية خلال موسم الانتقالات الماضي، لكن إدارة المصري نجحت أيضاً في إبرام 3 صفقات أخرى تنضم إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

وحصل النادي المصري على توقيع، حميد ماو لاعب غزل المحلة، محمد الشامي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي، ولم يعلن النادي البورسعيدي عن تلك الصفقات بسبب ارتباط اللاعبين بعقود مستمرة مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.