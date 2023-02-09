- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2003 يعلن عن القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس ، وجاءت كالتالي :
قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا
شهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة محمود جابر، علي بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تحفيظها للاعبين بجانب التدريب على الكرات العرضية، وسط حالة من الحماس التي سيطرت على جميع اللاعبين.
وحرص محمد بركات، والدكتور إيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور مران اليوم، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة المرتقبة في ظل الإهتمام الكبير الذي يحظي به منتخب الشباب من جانب مجلس إدارة الاتحاد لحصد اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم.