شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2003 يعلن عن القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس ، وجاءت كالتالي :

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، تدريباته اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا غدا الجمعة ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.