شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا فيفا يعلن نقل مباراة الأهلى وفلامنجو لملعب طنجة بكأس العالم للأندية الأهلى يصل طنجة لخوض مباراة فلامنجو على برونزية مونديال الأندية ..فيديو الزمالك يواجه شباب بلوزداد بـ"الزى التقليدى" فى دوري الأبطال فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان بحضور بركات و الكومي الاتحاد السكندري يهزم أسوان ويصعد للمركز الرابع فى الدورى لافيينا يفوز على المدينة ويعزز صدارته لمجموعة الصعيد والمقاصة يتعادل مع كيما أهلى 2007 يفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية.. صور كاف يزور الإسكندرية قبل انطلاق بطولة أفريقيا تحت 20 عاما