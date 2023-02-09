شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد السكندري فى ثانى أيام بطولة سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى ثان أيام منافسات بطولة سوبر الكرة الطائرة المستحدثة هذا الموسم 2022/2023 .

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى المقاولون العرب خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

لقاءات اليوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

و المباريات المتبقية كالتالى :

- يوم السبت 11 فبراير 2023

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.