شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة وذلك من أجل التقاط الأنفاس، قبل بدء الاستعداد لمواجهة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري على ملعب الإسماعيلية بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمس أمام أحد فرق المظاليم وانتهت بسداسية دون رد قبل أن يخوض اللاعبون مران ظهر اليوم على الملعب الفرعي.

ويستعد الفريق لمباراته المقبلة أمام غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري على ملعب الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري العام.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فاز على مركز شباب ابشيش أحد أندية المظاليم بسداسية نظيفة خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، على الاطمئنان على مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلات الذين لم يشاركوا فى المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.