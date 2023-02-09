أنشيلوتي وغوارديولا وسكالوني.. الفيفا يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للأسماء المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات في نسخة 2022 من حفل جوائز الأفضل المقدمة من الفيفا.



وضمت قائمة الأسماء الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل مدرب في فئة الرجال كلا من: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وليونيل سكالوني (المنتخب الأرجنتيني).



فيما ضمت قائمة الأسماء الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل مدربة في فئة السيدات كلا من: سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)، بيا سوندهاغ (المنتخب البرازيلي)، وسارينا ويغمان (المنتخب الإنجليزي).



وقال الفيفا في بيانه اليوم إنّ هاتين الجائزتين تُمنحان تكريماً للأداء الاستثنائي للمدربات والمدربين في عالم كرة القدم بناءً على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من: المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال والسيدات (مدرب أو مدربة واحدة من كل منتخب)، وكابتن المنتخب (لاعب أو لاعبة من كل منتخب)، وصحفي متخصص من كل دولة أو أراض ممثلة بمنتخب وطني، وأفراد جمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع الفيفا على الإنترنت.



وأشار الفيفا إلى أنّه سيتم الإعلان غداً الجمعة عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأجمل هدف، علما بأنّ حفل تتويج الفائزين بجوائز الأفضل من الفيفا سيقام في باريس يوم الإثنين 27 فبراير الجاري.



المصدر: وكالات